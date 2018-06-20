Место США в Совете ООН по правам человека хочет занять Россия

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации.

Об этом сообщили в представительстве России при ООН, передает Интерфакс.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Также в России раскритиковали решение США выйти из СПЧ.

Напомним, США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Среди причин выхода США из организации названа "неослабевающая, патологическая кампания" против союзника Вашингтона - Израиля.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет высказывался против формирования этого органа ООН. Отмечается также, что Болтон в том время был постоянным представителем США в ООН.

Кроме того, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.