Место США в Совете ООН по правам человека хочет занять Россия

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации.
Об этом сообщили в представительстве России при ООН, передает Интерфакс.
"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.
Также в России раскритиковали решение США выйти из СПЧ.
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Напомним, США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Среди причин выхода США из организации названа "неослабевающая, патологическая кампания" против союзника Вашингтона - Израиля.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет высказывался против формирования этого органа ООН. Отмечается также, что Болтон в том время был постоянным представителем США в ООН.
Кроме того, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.