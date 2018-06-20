Италия отказалась от реестра ромов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался от предложенной министром внутренних дел страны Маттео Сальвини переписи ромов, назвав ее неконституционной.

По словам премьера, правительство должно сосредоточиться на мерах по борьбе с преступностью и беспризорными. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на итальянские СМИ.

"Никто не планирует вводить реестр регистрации по месту жительства или перепись по этническому принципу", - пояснил председатель Совета министров.

Он также добавил, что приветствует проверку того, в какой мере в отношении детей ромов соблюдается право на всеобщее обязательное образование. Премьер пояснил, что им зачастую запрещают ходить в школу, чему необходимо противодействовать.

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Напомним, глава МВД Италии от правопопулистской "Лиги Севера" Сальвини подчеркнул, что все ромы, за которыми не закреплен определенный статус и право на пребывание в Италии, должны быть депортированы.

Численность представителей этого этнического меньшинства в Европе колеблется, по разным оценкам, от 8 до 12 млн человек.