Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено

Ее и других россиян обвиняют в групповом сутенерстве

Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, а также других россиян, обвиняемых в групповом сутенерстве.

Об этом РИА Новости рассказал в среду, 20 июня, адвокат Саттхапхон Сийоха.

По его словам, материалы дела переданы в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Оно должно быть готово в течение двух недель. "Хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время", — добавил юрист.

Ведомство может как составить обвинительное заключение, так и вернуть дело на доследование или вообще закрыть его за недостаточностью доказательств.

Отметим, первоначально Рыбку, Лесли и еще восемь человек задержали в феврале в одной из гостиниц курортного города Паттайя за проведение нелегального секс-тренинга. Власти Паттайи заявили, что Рыбка и Лесли нанесли ущерб репутации королевства. Суд приговорил нарушителей к условным срокам, штрафам, а кого-то вдобавок к депортации.

17 апреля суд Паттайи оправдал Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич по делу о незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда. Отмечалось, что решение было принято «в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве».

В данный момент Рыбку, Лесли и их соратников обвиняют по трем статьям. Это организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления и организация предоставления услуг сексуального характера. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения. За групповое сутенерство предусмотрено наказание вплоть до десяти лет заключения, а за организацию преступного сообщества — до 20 лет заключения.

После ареста в Таиланде Рыбка попросила политического убежища в США. По ее мнению, Россия "стремится, чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью, которое она дала журналисту NBC". В обмен на убежище Рыбка пообещала предоставить США доказательства того, что Россия вмешалась в американские выборы.

Напомним, Вашукевич и Кириллов стали известны после расследования ФБК, в котором были показаны кадры из Instagram девушки, как мужчина, похожий на вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта. Позже Фонд борьбы с коррупцией опубликовал интервью с девушкой из эскорта Настей Рыбкой и ее секс-тренером Алексом Лесли.

9 февраля олигарх Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни бизнесмена, без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.