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Главная » Мир » Фото В Индии мыши сгрызли более миллиона рупий в банкомате
<span class="label red">Фото</span> В Индии мыши сгрызли более миллиона рупий в банкомате
Фото: ТСН

Фото В Индии мыши сгрызли более миллиона рупий в банкомате

Всего в банкомате хранилось около 3 млн рупий

20.06.18 395
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В индийском штате Ассам мыши уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на сумму свыше 1,2 млн рупий (около 470 тыс. грн.). Об этом сообщает India Today.

Банкомат, принадлежащий одной частной охранной компании, не работал с 20 мая. Однако только через несколько недель, 11 июня, сотрудники решили его проверить. Когда банкомат открыли, выяснилось, что большое количество банкнот было уничтожено мышами, которые разгрызли купюры на мелкие кусочки.

Всего в банкомате находилось около 3 млн рупий (около 1,1 млн грн).

Фото: India Today

Ранее в американском городе Адамс (штат Массачусетс) с могил ветеранов пропали десятки флагов. Жители обратились в полицию, чтобы найти вандалов, но вскоре выяснилось, что похитителями были сурки.

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