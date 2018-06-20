Всего в банкомате хранилось около 3 млн рупий

В индийском штате Ассам мыши уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на сумму свыше 1,2 млн рупий (около 470 тыс. грн.). Об этом сообщает India Today.

Банкомат, принадлежащий одной частной охранной компании, не работал с 20 мая. Однако только через несколько недель, 11 июня, сотрудники решили его проверить. Когда банкомат открыли, выяснилось, что большое количество банкнот было уничтожено мышами, которые разгрызли купюры на мелкие кусочки.

Всего в банкомате находилось около 3 млн рупий (около 1,1 млн грн).

Фото: India Today

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