Генсек Совета Европы заявил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова

Украинец может быть помилован по гуманитарным причинам

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова "по гуманитарным соображениям" и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить по гуманитарным причинам. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Москве.

"Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил генеральный секретарь СЕ.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и Крыму граждан Украины.