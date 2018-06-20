Мужчина собрал милостыню прямо в проходе самолета, следовавшего из Дохи в иранский город Шираз.
Эта история произошла перед взлетом на рейсе авиакомпании Qatar Airways. Мужчина внезапно встал со своего кресла и пошел по рядам с пластиковым пакетом просить денег у пассажиров. В результате кто-то даже протянул ему купюру. На все требования персонала, он отказывался занять свое место и продолжал стоять в проходе, собирая милостыню.
Видео с побирающимся в самолете иранцем опубликовали в интернете, и оно возмутило многих пользователей. "Это шутка? Как ему удалось сесть на борт?" — удивлялись одни. "Кто вообще купил ему билет? И самое удивительное, что люди ведь протягивают деньги!", — восклицали другие.
Напомним, в аэропорту Стамбула один самолет отбил хвост другому.