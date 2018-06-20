США обвинили Китай в "экономической агрессии"

Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая "угрожает не только Соединенным Штатам, но и всему миру".

Об этом говорится в отчете на сайте Белого дома.

"Ввиду объемов экономики Китая и масштабов его политики, которая приводит к рыночным диспропорциям, экономическая агрессия Китая в настоящее время угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", - говорится в документе.

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Отмечается, что Китай "имеет целью завладеть ключевой технологической и интеллектуальной собственностью США и других стран", в частности "путем кражи, кибершпионства или же пиратства при государственной поддержке".

Как убеждены в Белом доме, КНР планирует "захватывать развивающие высокотехнологичные индустрии", которые будут способствовать будущему экономическому росту страны и развитию военной сферы, в частности, через ограничение прав собственности для иностранцев, использование дискриминационных патентов и других ограничений относительно прав интеллектуальной собственности и сохранения ценной информации иностранных компаний на территории Китая.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

На следующий день Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.