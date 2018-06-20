ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Сенцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, представляющая О.Сенцова в Европейском суде.

"По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - отметила Н.Добрева.

Адвокат отметила, что ЕСПЧ предлагает О.Сенцову прекратить голодовку. "Суд предлагает заявителю (жалобы О.Сенцову.) прекратить голодовку", - сообщила Н.Добрева.

По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленное в ЕСПЧ накануне.

Напомним, Генсек Совета Европы заявил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова.