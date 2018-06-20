НБУ считает, что Украина справится с выплатой госдолга без МВФ

У Украины достаточно международных резервов для прохождения периода пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года.

Об этом сообщает сайт Национального банка со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с руководителями крупнейших банков 20 июня.

"Объем международных резервов Украины достаточный, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны будут напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", - отметил Смолий.

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Речь, в частности, идет о предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ, и дальнейшее продвижение этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - пояснил глава НБУ.

Международный валютный фонд ранее выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша.

Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.

Напомним, НБУ готов ужесточить монетарную политику, если не будет транша МВФ.