Бухарест официально признал свою российскую шпионку гражданкой Румынии

Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан является гражданкой Румынии.
Об этом сообщает РБК.
"Подтвердилось, что она является и гражданкой Румынии. МИД Румынии скоро опубликует заявление по этому вопросу", — ответили в посольстве, добавив, что дипломатическая миссия пока не получала официальных уведомлений об уголовном деле с российской стороны.
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Отметим, 19 июня газета "Коммерсант" сообщила, что Карину Цуркан арестовали в Москве по обвинению в шпионаже в пользу Румынии.
Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил румынскому информагентству AGERPRESS, что у задержанной в России женщины есть "несколько паспортов", в том числе молдавский и румынский.
Она не признала свою вину и обжаловала арест, ее ходатайство рассмотрят 28 июня.
За день до ареста менеджера, 18 июня, на рабочем месте у замминистра энергетики Вячеслава Кравченко прошли обыски. Он может стать свидетелем по делу о шпионаже.
Напомним, шпиона "ЛНР" приговорили в Лисичанске к восьми годам тюрьмы.