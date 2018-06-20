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Бухарест официально признал свою российскую шпионку гражданкой Румынии

Бухарест официально признал свою российскую шпионку гражданкой Румынии
Карина Цуркан / Фото с сайта rucompromat.com

У женщины было несколько паспортов

20.06.18 118
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Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан является гражданкой Румынии.

Об этом сообщает РБК.

"Подтвердилось, что она является и гражданкой Румынии. МИД Румынии скоро опубликует заявление по этому вопросу", — ответили в посольстве, добавив, что дипломатическая миссия пока не получала официальных уведомлений об уголовном деле с российской стороны.

Отметим, 19 июня газета "Коммерсант" сообщила, что Карину Цуркан арестовали в Москве по обвинению в шпионаже в пользу Румынии.

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил румынскому информагентству AGERPRESS, что у задержанной в России женщины есть "несколько паспортов", в том числе молдавский и румынский.

Она не признала свою вину и обжаловала арест, ее ходатайство рассмотрят 28 июня.

За день до ареста менеджера, 18 июня, на рабочем месте у замминистра энергетики Вячеслава Кравченко прошли обыски. Он может стать свидетелем по делу о шпионаже.

Напомним, шпиона "ЛНР" приговорили в Лисичанске к восьми годам тюрьмы.

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