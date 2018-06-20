Киев официально поддержал выход США из совета ООН по правам человека

Украина поддержала Соединенные Штаты в их решении выйти из состава Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в заявлении замминистра Сергея Кислицы.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе. Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ", - говорится в комментарии.

Украинский МИД заявляет о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.

"Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации. Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком смысле. Следовательно, не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека с практической в ​​академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека", - сообщает Кислица.

Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа.

В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.

Напомним, Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации.