Трамп хочет встретиться с Елизаветой II

Встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом может состояться во время июльского визита последнего в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - подчеркнул посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон.

Встреча с британским монархом точно входит в план визита Трампа, хотя сам план пока до конца не проработан.

Вероятнее всего, встреча состоится в Виндзорском замке.

Визит пройдет не по приглашению королевского дома, так что встреча Трампа с королевой необязательна.

В прошлом году она передала американскому лидеру приглашение королевы Елизаветы II побывать в Великобритании с государственным визитом, после чего около двух миллионов британцев подписали петицию, требуя отменить визит Трампа из-за введенных им иммиграционных запретов.

Напомним, президент США Дональд Трамп не позвонил по телефону лидеру КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, несмотря на свое обещание.