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Главная » Мир » Ким Чен Ын отдал США останки 200 американских солдат

Ким Чен Ын отдал США останки 200 американских солдат

Ким Чен Ын отдал США останки 200 американских солдат
Фото: KCNA

Они погибли еще во времена Корейской войны

21.06.18 215
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Северная Корея передала США останки 200 американских солдат, которые погибли во времена Корейской войны.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Миннесоте, пишет Reuters.

Впрочем, официального подтверждения передачи Северной Кореей США останков 200 американских солдат из военных источников пока нет.

Отметим, что соответствующая договоренность между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном была достигнута в ходе саммита в Сингапуре.

Напомним, Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну, посоветовав обратить внимание на недостатки Будапештского меморандума.

 

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