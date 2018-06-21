Ким Чен Ын отдал США останки 200 американских солдат

Они погибли еще во времена Корейской войны

Северная Корея передала США останки 200 американских солдат, которые погибли во времена Корейской войны.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Миннесоте, пишет Reuters.

Впрочем, официального подтверждения передачи Северной Кореей США останков 200 американских солдат из военных источников пока нет.

Отметим, что соответствующая договоренность между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном была достигнута в ходе саммита в Сингапуре.

Напомним, Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну, посоветовав обратить внимание на недостатки Будапештского меморандума.