США призывает Россию дать доступ к политзаключенным

Соединенные Штаты Америки призывают Россию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

"С тем как весь мир наблюдает за ЧМ-2018, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - говорится в сообщении.

В настоящее время достоверной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова нет.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

21 июня Денисова заявила, что есть основания полагать, что Сенцова кормят принудительно. Она напомнила, что принудительное кормление запрещено международным законодательством.