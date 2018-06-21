Кокаин убивает угрей в реках Европы

Кокаин, который попадает в реки Европы, делает обитающих в них европейских угрей (лат. Anguilla anguilla) гиперактивными и угрожает их выживанию. К такому выводу пришли биологи из Неаполитанского университета имени Фридриха II, пишет Independent со ссылкой на Science of the Total Environment.

Наркотики обычно попадает в воду через органы людей, которые их употребляют. Предыдущие исследования обнаружили остатки кокаина, амфетамина и экстази в озерах и реках.

Ученые поместили угрей на 50 дней в воду, содержащую дозу кокаина, аналогичную обнаруженной в реках. Биологи установили, что рыба стала гиперактивной по сравнению с угрями, которые не живут в чистой воде.

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Оказалось, что наркотик накапливается в мозге, мышцах, жабрах, коже и других тканях угрей. Также кокаин вызвал мышечную недостаточность и отеки, которые не прошли через 10 дней после того, как рыбы были удалены из зараженной наркотиками воды.

"Это исследование показывает, что даже низкая концентрация кокаина в окружающей среде вызывает серьезное повреждение морфологии и физиологии скелетных мышц угря, что подтверждает вредное воздействие кокаина на окружающую среду, которое потенциально влияет на выживаемость этого вида", - резюмировали авторы исследования.

Анна Капальдо, исследователь-биолог и ведущий автор исследования, сказала, что заражение кокаином может нарушать цикл воспроизведения угрей.

Европейские угри прожив от 5 до 20 лет в свежей или солоноватой воде мигрируют почти на 6 тыс. км миль к месту их размножения в Саргассовом море. Оттуда личинки угрей дрейфуют почти год назад к Европе. Но число молодых угрей, прибывающих на континент, сократилось более чем на 90% с 1980-х годов. В 2008 году они были включены в "Красную книгу" МСОП.

Напомним, на территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" в Николаевской области завершилось строительство искусственного острова площадью 300 кв м для гнездования редких и исчезающих видов птиц.