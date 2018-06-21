Германия проиграла суд из-за навоза

В Люксембурге Европейский суд в четверг, 21 июня, признал Германию виновной в нарушении законодательства Евросоюза в связи с высоким загрязнением грунтовых вод нитратами.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено.

"Досудебные попытки заставить Берлин предпринять шаги для изменения ситуации к успеху не привели. Судьи в Люксембурге постановили, что федеральное правительство не предприняло достаточно усилий, чтобы снизить загрязнение", - говорится в материале.

Берлин суд обязал принять меры для устранения проблемы. Кроме того, на германские власти будет возложена выплата судебных издержек.

"Причина высокого содержания нитратов кроется в неконтролируемом внесении удобрений на сельскохозяйственные угодья, особенно это касается навоза из свиноводческих и других животноводческих комплексов, а также биошлама из биогазовых установок. Высокое содержание нитратов в природных водах приводит к порче воды, снижению биоразнообразия в водоемах, негативно сказывается на здоровье людей, особенно беременных женщин и малолетних детей", - говорится в материале.

Сообщается также, что водопроводную воду в Германии проверяют "более тщательно, чем бутилированную".

"Водоочистные установки в Германии весьма эффективны: они удаляют из воды 99,9 процента бактерий. Среди методов очистки - мембранное фильтрование или ультрафиолетовая стерилизация, а также озонирование", - говорится в материале.

Концентрация остатков медикаментов и пестицидов в поступающей домой воде настолько мала, что не несет никакого вреда здоровью человека.

По статистике, около 80 процентов жителей страны используют для утоления жажды воду из-под крана.

Напомним, в министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что в городе Торецк Донецкой области зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода.