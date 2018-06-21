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Главная » Мир » Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр

Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр

Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр
Коллаж: munchies.vice.com

Среди английского среднего класса стали популярны вечеринки под названием Brieing. От классических вечеров cheese&wine, эти мероприятия отличаются тем, что в бри заворачивают метилендиоксиметамфетамин (экстази). И всё это ради того, чтобы найти друзей

Мария Бондарь - 21.06.18 42
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Кризис доверия

Чебурашка, который ищет друзей, выглядел бы совершенно иначе, будь он придуман в наши дни. Для начала ему пришлось бы освоить новые стандарты общения, сформировавшиеся под влиянием социальных сетей. Речь даже не о том, чтобы одновременно вести разговор с десятком в общем-то незнакомых людей на несколько не связанных между собой тем. Выражаться в основном короткими фразами, скользя по поверхности, не углубляясь ни в один вопрос. Речь о постоянной готовности к тому, что любой собеседник в самый неожиданный момент может перейти границы допустимого и, к примеру, пуститься в грубейшие оскорбления. Не зря американец Джерри Мастерс в своей книге "Повсеместный буллинг" говорит о том, что главное, если не единственное, эволюционное приобретение нашего поколения — невиданная ранее степень психологической закрытости и невероятное для наших отцов и дедов массовое снижение уровня эмоциональности.

Главное эволюционное приобретение нашего поколения — массовое снижение уровня эмоциональности и психологическая закрытость

Бывший школьный учитель из штата Айова стал миллионером, продавая массовой аудитории простые приёмы защиты от разных видов психологической агрессии. Он не скрывает, что его тактики построены на "встроенных" в наше сознание механизмах самозащиты, поэтому зачастую люди инстинктивно пользуются ими, даже не осознавая этого. И корень их в приятии потенциальной враждебности среды и блокировании эмоционального контакта.

Итак, держать оборону мы научились. Бункеры безразличия выстроены. В них комфортно и безопасно. Одна беда — скучновато. Закрытость и безэмоциональность, о которой говорит Мастерс, хороша с людьми посторонними, особенно если на нас нападают, но в отношениях с друзьями она превращается в труднопреодолимое препятствие. Преодолеть его пытаются по-всякому. Если верить статистике Американской ассоциации психотерапевтов, "кризис доверия" — в числе самых распространённых причин обращения к врачу клиентов старше 25 лет. И выражается он, помимо прочего, в неспособности поддерживать тёплые дружеские отношения. Так что Чебурашке в наше время пришлось бы несладко.

Не панацея

В эпоху поверхностного общения трудности в поиске друзей возникают и у вполне реальных людей. Среди английского среднего класса в последнее время популярны особые домашние вечеринки под названием Brieing (производное от brie (бри) — разновидности мягкого коровьего сыра, изобретённого во Франции). От классических вечеров cheese&wine, которые часто устраивают для консервативной респектабельной публики, эти мероприятия отличаются тем, что в бри заворачивают метилендиоксиметамфетамин (экстази). Производство и распространение этого полусинтетического психоактивного соединения является уголовным преступлением в большинстве стран, в Великобритании в том числе. Тем не менее тренд уже приобрёл массовый характер в Лондоне и распространился в других регионах Англии. Существует даже постоянно обновляемый онлайн-советчик для организаторов таких вечеров.

Один из наиболее вероятных результатов воздействия экстази на психику — повышение уровня эмоциональности и разрушение барьеров в общении

Устраивают их в основном уважаемые образованные женщины от 45 лет и старше. Обеспеченные домохозяйки, владелицы небольших бизнесов и наёмные менеджеры. Одна из активисток breing- движения 50-летняя жительница Лондона дала анонимное интервью журналу Metro. Она рассказала, что первую такую вечеринку организовала, чтобы подружиться с соседками. До этого они были в приятельских отношениях, но ей хотелось "сломать лёд и стать настоящими друзьями", проще говоря — сблизиться. К слову, результаты исследования, недавно опубликованного в Neuroethics, и вправду говорят о том, что один из наиболее вероятных результатов воздействия этого наркотика на психику — повышение уровня эмоциональности и разрушение барьеров в общении. Иными словами, под влиянием препарата посторонние, по сути, люди начинают вести себя как близкие. При этом эффекта афродизиака обычно не наблюдается, так что речь идёт не о любви, а именно о дружбе.

Судя по тому, как быстро набирает обороты мода на breing, множество людей явно воспринимают это как средство от отчуждённости. Их дети давно выросли и почувствовали себя независимыми, друзья, приобретённые в юности, по большей части потеряны из виду, а новые знакомые — это скорее приятели, с которыми не принято откровенничать. По крайней мере до тех пор, пока в сыр не завёрнут мет.

Впрочем, без подводных камней не обходится. 45-летняя разведённая менеджер по продажам из Саттона (графство Суррей), участвовавшая в breing-вечеринке, рассказала Bisness Insider, что во время мероприятия отлично повеселилась и чувствовала себя превосходно, но после её окончания вернулась в свой пустой дом и ощутила собственное одиночество острее, чем когда-либо прежде. Значит, в этом новом "лекарстве" что-то не так.

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