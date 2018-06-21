Дома у американцев живет почти вдвое больше тигров, чем во всей дикой природе

Число тигров, обитающих на заднем дворе у жителей США, давно превысило количество этих животных в природе.

Как сообщает The Guardian, американцы содержат 7 тыс. тигров. Большинство из них находятся в неконтролируемых и зачастую неподходящих условиях. Только 6% из них размещены в зоопарках и учреждениях, созданных для помощи диким животным.

Во всем мире сегодня насчитывается 3890 диких тигров. Почти вдвое больше живут в частных местах разведения, на заднем дворе, даже в городских квартирах. В некоторых штатах США легче купить тигра, чем служебную собаку.

Эксперт по видовой политике Ли Генри говорит, что ситуация угрожает работе, проводимой для сохранения диких популяций в Азии.

"Ни одно агентство не может сказать, сколько в точности тигров в США, когда они рождаются, когда они умирают и что происходит с их останками. Незаконная торговля частями тигра остается главной угрозой для тигров в дикой природе, и последнее, чего мы хотим, это чтобы шкуры тигров-пленников попадали на черный рынок, поддерживая и подпитывая его", - рассказал он.

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Напомним, а зоопарке в Австралии умер старейший суматранский орангутан из известных в мире. Ей было 62 года, она оставила 54 потомка.