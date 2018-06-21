Красная планета оказалась не такой уж красной

Агентство NASA опубликовало снимок с Марса, на котором запечатлены его голубые дюны в области кратера Лиот. Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Об этом сообщает The Daily Mail.

"На снимке запечатлена поверхность Красной планеты в области кратера Лиот, рядом с которым расположены удивительные своей цветовой гаммой дюны", - говорится в сообщении.

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Напомним, исследователи из Университета Джона Хопкинса в США объяснили причину формирования геологической структуры Medusae Fossae на Марсе, происхождение которой "ранее было непонятным". По мнению ученых, формация появилась в результате "катастрофических извержений вулканов, которые стали причиной появления водоемов и, возможно, жизни на Красной планете".