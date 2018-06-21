В Великобритании суд приговорил бездомного Станислава Скупиана к 16 неделям тюрьмы за то, что он 23 апреля финишировал в Лондонском марафоне под чужим номером. Об этом пишет The Guardian.

Скупиан пересек финишную черту с номером бегуна Джейка Холлидея, который обнаружил в 300 метрах от конца забега. В результате 38-летний бездомный попал на фото с медалью финишера.

Джейк Холлидей / Фото: London Marathon

Холлидей потерял свой номер, когда неподалеку от финишный черты решил снять футболку. Позднее друзья рассказали ему, что увидели фото, на котором кто-то был изображен с его номером. После этого бегун подал в суд.

Скупиан заявил, что очень хотел посмотреть на бегунов и поэтому пришел на марафон. Там он случайно обнаружил идентификатор забега и спонтанно решил пробежать финишный участок.

"Он посвятил финиш своему семилетнему сыну и бездомным людям, чтобы вдохновить их на то, что хорошие вещи могут случиться даже с теми, кто менее удачлив", - заявила адвокат бездомного.

Станислав Скупиан / Фото: London Marathon

В свою очередь главный исполнительный директор лондонского марафона Ник Бител заявил, что этот эпизод может повредить репутации и целостности спортивного мероприятия, считающегося одним из лучших по уровню организации в мире.

Поляк Скупиан прожил в Великобритании около 11 лет. В конце прошлого года он получил травму шеи в результате серьезной автомобильной катастрофы. После этого мужчина ушел из семьи и стал бездомным. По словам адвоката, он незадолго до марафона перетерпел кратковременное психическое расстройство.

Полиция обнаружила Скупиана в молитвенной комнате в аэропорту Хитроу, где он жил последнее время. При задержании у него изъяли удостоверение личности директора одной из школ и дневник, в который записывались сверхурочные переработки сотрудников авиакомпании. Скупиан признал себя виновным в мошенничестве и трех несвязанных фактах воровства.

В итоге его приговорили к 13 неделям тюремного заключения за мошенничество и 3 неделям за кражу. Ему также запретили на протяжении трех лет появляться на территории аэропорта Хитроу без заранее купленного авиабилета.

Напомним, британец Саймон Кайндлисайдс, парализованный ниже пояса, смог преодолеть дистанцию Лондонского марафона.