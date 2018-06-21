Вышинский просит о встрече с консулом России

Уже не в первый раз

Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, написал заявление с требованием допуска к нему российского консула.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает "Украинская правда".

По его словам, это не первое заявление Вышинского, однако до сих пор к нему так и не допустили представителей России.

"Хочу сразу отметить, что заявление моим подзащитным о допуске к нему российского консула было подано еще 1 июня вместе с заявлением об отказе от украинского гражданства. Также обращались его родственники и, насколько я знаю, российская сторона", - сообщил защитник.

Он отметил, что 20 июня Вышинский еще раз продублировал свое заявление следователю, поскольку его не доставили в суд, где присутствовал российский консул.

По мнению стороны защиты, это было сделано умышленно.

На вопрос о том, есть ли уже какие-то результаты рассмотрения заявления об отказе от украинского гражданства, Доманский ответил, что по закону у президента есть для этого год и пока у него нет информации о каком-то решении по поводу гражданства.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".