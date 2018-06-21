Премьер Новой Зеландии Джасида Ардерн родила девочку.

Об этом сообщает ВВС.

Таким образом она стала второй женщиной-главой правительства, которая родила ребенка находясь в должности.

Девочка родилась в Окленде, ее вес - 3,31 кг.

В течение следующих 6 недель, пока Арден будет в декрете, ее обязанности будет выполнять вице-премьер страны Уинстон Питерс. Однако Ардерн планирует консультировать заместителя по важным вопросам и обрабатывать правительственные документы.

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Напомним, первой женщиной, которая родила на посту главы правительства, стала премьер Пакистана Беназир Бхутто. Она родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.

Ранее Фокус сообщал, что премьер Новой Зеландии Джасида Ардерн станет первой в истории главой государства, которая пойдет в декрет.