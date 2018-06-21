В Ираке вручную пересчитают голоса на парламентских выборах

Верховный федеральный суд Ирака принял решение пересчитать голоса на парламентских выборах вручную, после заявлений о фальсификации.
Об этом сообщает The National.
Кроме того, аннулирование бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом ив лагерях беженцев и избирателей-участников курдских сил безопасности признано неконституционным.
Напомним, выборы состоялись 12 мая 2018 года через шесть месяцев после референдума о независимости в иракском Курдистане, в котором 93 % проголосовали за независимость. В ответ Иракское правительство во главе с Хайдером Аль-Абади закрыло аэропорт Эрбиль, взяло под контроль все пограничные переходы между Курдистаном и соседними странами, и, с помощью Хашд Аль-Шааби военным путем захватило контроль над спорными территориями, в том числе богатый нефтью город Киркук.
Выборы были первоначально запланированы на сентябрь 2017 года, но были отложены на полгода из-за гражданской войны с ИГИЛ.