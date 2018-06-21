После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России

Сегодня, 21 июня, после разговора с Петром Порошенко, президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал участников совещания о состоявшемся телефонном разговоре, который охарактеризовал как "традиционный".
Отмечается, что присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Также обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.
О результатах совещания не сообщается.
Напомним, украинский президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко отметил необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.