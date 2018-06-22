Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований

В Швеции организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Bråvalla приняли решение отменить проект в связи с чередой изнасилований.
Об этом сообщаетт EDMTunes.
"Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось", - заявил представитель проекта.
По его словам, сексуальные домогательства к женщинам носят более социальный характер и не являются проблемой одного конкретного фестиваля.
Известно, что в прошлом году было зафиксировано 11 случаев нападений мужчин на женщин с целью сексуального насилия. За год до этого с подобными жалобами обратились 40 девушек.
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Напомним, парижская полиция проверяет обвинения в изнасиловании, выдвинутые против французского режиссера Люка Бессона.
Обвинения выдвинула 27-летняя актриса, имя которой не называется.