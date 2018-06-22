Впервые в истории США уменьшился процент белых жителей

Если тенденция сохранится, белое население окажется в меньшинства до 2015 года

Впервые в истории США с 2015 по 2016 годы количество белых американцев нелатиноамериканського происхождения сократилось.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы переписи населения США, пишет The Hill.



Белокожее население быстро стареет. А решение о создании семьи американцы с каждым годом откладывают на все более поздний срок.

Притока иммигрантов из европейских стран также существенно уменьшился. Зато быстро растут общины меньшинств.

Среднему белому американцу нелатиноамериканського происхождения, по данным переписи, 43.5 лет, а вот американцу латиноамериканского происхождения - 29.3 лет.

По данным переписи, доля американцев латиноамериканского происхождения составила 58.9 миллионов, то есть возросло на 2.1% с предыдущего года. Количество афроамериканцев выросло на 1.2% до 47.4 миллиона, а американцев азиатского происхождения на 3.1% до 22.2 миллиона.

Таким образом, быстрее всего в США растет количество жителей азиатского происхождения.

Напомним, на данный момент 55% населения планеты живет в городах, а к 2030 году доля горожан за счет урбанизации Африки и Азии увеличится еще на пять процентов.