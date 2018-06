Культура джихада. О чём поют террористы ИГИЛ

"Скоро, очень скоро кровь прольётся морем". Такими словами начинается русскоязычный нашид, выпущенный медиаагентством "Аль-Хаят" в 2015 году. Это агентство было создано "ИГ" для производства и распространения аудиоматериалов на разных языках. Нашид "Скоро очень скоро" — это квинтэссенция идеологии этой организации. В нём есть всё: жестокость, оптимизм, угрозы смертью врагам и обещание победы сторонникам, символизм и прославление политического проекта "ИГ".

Что такое нашид?

Нашид — это религиозный гимн в исламской культуре. Нашиды исполнялись во время паломничества в Мекку, в бою, на свадьбах и в быту. Исполняемые исключительно мужскими голосами и без использования музыкальных инструментов, эти гимны веками прославляли Аллаха, призывали к Исламу и повествовали о великих событиях в истории мусульманской Уммы. Но с конца семидесятых годов XX века возникает новое направление в развитии нашидов — джихадистские гимны. Поражение в войне с Израилем в 1967 году, новая волна беженцев из Палестины, начало джихада в Афганистане и гражданская война в Ливане, цепь трагических событий и унижений порождает в среде наиболее радикальной части мусульманской общины запрос на радикальные решения. В таких условиях нашиды приобретают новое значение оружия пропаганды, аргумента в жестокой политической борьбе.

"Исламу нужны нашиды, которые бы напоминали о славных временах прошлого, записывали подвиги сегодняшнего джихада и очерчивали путь в будущее"

"Сегодня нам нужны революционные нашиды. Исламу нужны нашиды, которые бы напоминали о славных временах прошлого, записывали подвиги сегодняшнего джихада и очерчивали путь в будущее". Так роль нашидов описывали в 1980-х авторы сборника Anashid ad-dawa al-islamiya (источник — Behnam Said. Hymns (Nasheeds): A Contribution to the Study of the Jihadist Culture).

Центральными темами в таких нашидах стал джихад (отсюда и название этого направления), мученичество, жестокость врагов и героизм павших сторонников. Особое место занимали нашиды на тему судьбы Палестины. С появлением более радикальных групп и организаций роль джихадистских нашидов усиливалась. Наиболее отчётливо и ярко значение гимнов в пропаганде террористов описал Анвар аль-Авлаки, гражданин США, один из лидеров "Аль-Каиды", убитый в результате удара американского дрона в Йемене в 2011 году. В своей работе "44 способа поддержать джихад" он указал на то, что "хорошие нашиды могут распространиться так широко, что могут достичь слушателей, к которым очень тяжело пробиться с помощью лекции или книги. Нашиды очень вдохновляют молодёжь, которая является основой джихада в любую эпоху. Нашиды — важный элемент в создании "культуры джихада"... Нашиды надо более фокусировать на справедливости и силе, чем на мире и слабости. Нашиды должны быть сильными и вдохновляющими, а не оправдывающими и женственными".

Авлаки, как и многие другие, осознал потенциал нашидов как инструмента пропаганды и, что не менее важно, как средства радикализации своих сторонников, побуждения их к действиям. Нашиды крутили в машине перед атакой братья Царнаевы, организаторы теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Омар Матин, расстрелявший посетителей ночного клуба в Орландо в 2016 году запоем качал и слушал гимны "ИГ".

И хотя нашиды в пропаганде используются многими террористическими организациями на протяжении десятилетий (например, агентство "Аль-Башаир", созданное "Аль-Каидой" на Аравийском полуострове для выпуска нашидов), именно "ИГ" сделало свои гимны без преувеличения всемирно известными хитами.

Нашиды "ИГ"

С самого начала своей истории "Исламское государство" особое внимание уделяло пропаганде. В далёком 2006 году руководители ещё никому не известного "Исламского государства Ирака" создают своё первое медиаагентство "Аль-Фуркан". Цель его проста — производить и распространять пропагандистские материалы на территории Ирака и за его пределами. Своих нашидов "ИГ" поначалу не записывало, используя в видеороликах песни саудовских муншидов (муншид — исполнитель нашида).

Свой первый нашид уже в формате "ИГИЛ" агентство "Аль-Фуркан" выпустило в 2013 году. Военные успехи организации в Сирии привлекли к ней внимание аудитории далеко за пределами конфликта. Этот успех руководство "ИГИЛ" решило закрепить в новых гимнах, тем более что к тому времени среди иностранцев, влившихся в ряды организации, было несколько профессиональных музыкантов (наиболее известный из них — немецкий рэпер Дени Кусперт или Абу Тальха аль-Альмани).

В августе 2013 года создаётся медиаагентство "Аль-Аджнад" для подготовки и выпуска нашидов и цитат из Корана на арабском языке. В 2014 году "ИГ" создаёт медиаагентство "Аль-Хаят", задача которого — готовить аудио- и видеопродукцию на разных языках, в первую очередь английском, немецком, русском и т. д. Всего за период с 2013 по 2017 год эти медиаагентства выпустили более 160 нашидов на разных языках (источник — Jonathan Pieslak & Nelly Lahoud. The Anashid of the Islamic State: Influence, History, Text, and Sound).

Основные темы нашидов "ИГ" — запугивание противников, призыв присоединяться к джихаду, воспевание мучеников и обещание победы или награды после смерти

Основными темами нашидов "ИГ" стали запугивание своих противников, призыв присоединяться к джихаду, воспевание мучеников и обещание победы или награды после смерти. Основной язык большинства нашидов "ИГ" — арабский, что говорит о приоритетности именно арабоязычной аудитории для пропаганды. Текст нашидов "ИГ" переполнен эмоциональными призывами, военной лексикой и символизмом. Все эти "мечи", "львы", "битвы" и "враги" можно встретить почти в каждом нашиде. Стоит просто взглянуть на названия гимнов, выпущенных медиаагентствами "ИГ": "Вы были свободными", "Моя Умма, рассвет появился", "О, сердца из стали", "Разожги огонь своим мечом", "Моё государство непобедимо", "Мы восстали, мы поднялись", "Я не смирюсь с жизнью в унижении", "Звон мечей", "Караван Света" и т. д.

Но что действительно притягивает в этих гимнах, даже тех, кто не знает арабского языка, это безудержный напор. В ритмике, в словах, в тембрах голосов и их комбинациях кроется какой-то магический посыл, заставляющий раз за разом прослушивать эти нашиды. Постоянные повторения, помноженные на рифмовку традиционной арабской касыды, резонируют с напряжением самого певца, передающего голосом смысл непонятного для невладеющих языком текста. Всё это ещё отчётливее видно, если сравнить нашиды “ИГ” с таранами — песнями афганских талибов.

Картина становиться полнее, если прочесть перевод самих текстов нашидов. На закрытых каналах в Telegram, связанных с "ИГ", были опубликованы переводы на русский язык серии популярных нашидов, выпущенных в разное время медиаслужбами организации. В этих текстах везде безудержный оптимизм, вера в свою правоту и победу и обещание расправы всем, кто против проекта организации.

غزو الكماة لعصر ذُل ينهه عزم الأسود وعصفهم زلزال

"Поход воинов покончит с унижением, решительность и твёрдость львов непоколебима”.

Особое место в текстах занимает полярность, противостояние дихотомий — "верующий" против "неверного", "истина" против "лжи", "унижение прошлого" против "триумфа настоящего и будущего", "жизнь земная" против "жизни после смерти".

كُنتُم خير الورى في كل امر كيف اصبحتم عناوين البلايا.

"Вы были лучшими из людей во всех делах, как вы стали такими несчастными?"

Ещё одна отличительная особенность нашидов "ИГ" — это уверенность в непобедимости своего политического проекта. Несмотря на потерю территорий, военные поражения в Мосуле, Ракке, Марави и Сирте, “ИГ” продолжает демонстрировать упорство не только на поле боя, но и в песнях.

دولتي ‏باقية للعدا رامية، جندها يهتفون انها باقية.

"Моё государство останется, бросаясь на врага, её воины проносятся. Поистине, оно останется"

Призыв — также неотъемлемая часть нашидов "ИГ". Классический маркетинговый call to action в интерпретации авторов нашидов "ИГ" приобретает форму бескомпромиссного утверждения необходимости именно такого действия со стороны слушателя.

‎ها هو الدنيا تعجب اهلها من ذي الفعّال

"Вот весь мир поражается Вами!"

‎فاضربوا غزوا وإرهابا ودفاعا للصيال

"Так бейтесь же победоносно и защищайте!"

"ИГ" продолжает существовать и атаковать. Об этом свидетельствуют как официальные отчёты террористов, так и сводки новостей из Сирии, Ирака, Египта, Кавказа. Победить эту организацию только силовыми методами невозможно, что чётко продемонстрировал опыт борьбы с "Исламским государством Ирака" в 2007–2008 годах. "ИГ" — явление чрезвычайно сложное и комплексное, и борьба с ним должна основываться на понимании этого. Противодействие пропаганде — одно из ключевых направлений. Но прежде чем бороться с ней, нужно попытаться понять её, найти её слабые и сильные стороны.