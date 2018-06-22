Тинейджерам секс сегодня менее важен, чем в 90-х, - исследование

В 90-х секс подростков интересовал больше, сегодня у них в моде - антидепрессанты.

Это выяснилось на основе анализа отчета, который бал составлен на основании 15 тысяч анкет учеников 9–12 классов 144 американских школ. Science News приводит тезисы из доклада.

54% опрошенных в 1991 году тинейджеров рассказали, что у них уже был сексуальный опыт. 61 % из них пользовались презервативами. В прошлом году опрос повторили.

Выяснилось, что интимную жизнь подростки начинают позже: сексом занимались 40 % респондентов, при этом лишь 29 % используют презервативы.

Около 7 % опрошенных (из них 11 % — девушки, 3 % — парни) сталкивались с принуждением к сексу. 15 % становились жертвами кибербуллинга, 19 % — травли в школе. Около трети опрошенных испытывали депрессию и чувство безнадежности. 14 % превышали дозировку опиоидов, выписанных врачом, или употребляли их без разрешения.

Напомним, ученые считают, что подростковый возраст надо увеличить до 24 лет.