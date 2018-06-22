Оксане Баюл отказано в иске к Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Федеральный суд Центрального округа Калифорнии вынес решение в пользу государства Украина по иску Оксаны Баюл, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения", - говорится в сообщении.

С 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Баюл к государству Украина, Джозефу Чарльзу Лемиру, Делаверской корпорации "Olympic Champions Ltd" и корпорации с Британских Виргинских островов "Olympic Champions Ltd".

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Баюл считала, что они нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. При этом оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли.

Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 млн долларов США.

Суд признал, что требования Баюл являются безосновательными, а потому подлежат отклонению.

Напомним, Оксана Сергеевна Баюл - украинская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 1994 года.

Баюл переехала жить в США в 1994 году. В 2010 году она ненадолго вернулась в Украину, поступила в Национальный педагогический университет имени Драгоманова, планировала создание школы фигурного катания. Однако уже через 4 месяца Баюл вернулась в США из-за конфликта с приглашавшими ее чиновниками и Галиной Змиевской.

В 2015 году Баюл объявила о том, что давно прекратила общение со Змиевской и Петренко и обвинила своего экс-тренера в присвоении значительных сумм в период ее карьеры. Инициировала несколько судебных исков в США, обвиняя своих агентов и спонсоров в неправильном распределении прибыли и незаконном использовании ее имени.