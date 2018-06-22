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Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

США 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады

22.06.18 19
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Будем строить их здесь!" - написал  Трамп.

Напомним, США 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на американские товары общим объемом в 2,8 млрд евро.

15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

На следующий день Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.

17 июня после того, как Дональд Трамп решил ввести пошлины на сталь и алюминий, Индия решила приостановить концессионный сбор на 30 видов продукции, импортируемых из Америки. После введения пошлин Индия надеется получить около 239 миллионов долларов.

19 июня Россия вводит пошлины на американские товары.

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