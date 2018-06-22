Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

США 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Будем строить их здесь!" - написал Трамп.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 червня 2018 р.

Напомним, США 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на американские товары общим объемом в 2,8 млрд евро.

15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

На следующий день Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.

17 июня после того, как Дональд Трамп решил ввести пошлины на сталь и алюминий, Индия решила приостановить концессионный сбор на 30 видов продукции, импортируемых из Америки. После введения пошлин Индия надеется получить около 239 миллионов долларов.

19 июня Россия вводит пошлины на американские товары.