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Фото Путин на колеснице висит в тульской библиотеке

<span class="label red">Фото</span> Путин на колеснице висит в тульской библиотеке
Фото: Взгляд

От него исходит божественное сияние

22.06.18 299
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В тульской детской библиотеке повесили картину, на которой президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых.

Рядом с ними изображен патриарх Кирилл. На экспозицию обратил один из пользователей Facebook.

В центре картины находится Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми.

От него исходит божественное свечение. Компанию ему составляют Дмитрий Медведев с флагом "Единой России, царь Николай II, патриарх Кирилл и Богородица с младенцем.

На сайте учреждения ранее указывалось, что картина была частью проекта "Лестница" и "имела оглушительный успех у детей и их родителей". Позднее текст был отредактирован, данную информацию заменили на фразу "данной работы не было представлено".

Напомним, французские карикатуристы из Charlie Hebdo посвятили Путину новый номер журнал.

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