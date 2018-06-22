От него исходит божественное сияние

В тульской детской библиотеке повесили картину, на которой президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых.

Рядом с ними изображен патриарх Кирилл. На экспозицию обратил один из пользователей Facebook.

В центре картины находится Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми.

От него исходит божественное свечение. Компанию ему составляют Дмитрий Медведев с флагом "Единой России, царь Николай II, патриарх Кирилл и Богородица с младенцем.

На сайте учреждения ранее указывалось, что картина была частью проекта "Лестница" и "имела оглушительный успех у детей и их родителей". Позднее текст был отредактирован, данную информацию заменили на фразу "данной работы не было представлено".

Напомним, французские карикатуристы из Charlie Hebdo посвятили Путину новый номер журнал.