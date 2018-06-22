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Главная » Мир » Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы
Фото: galleryhip.com

Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии

22.06.18 99
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Ремпубликы Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

Как сообщает "Интерфакс", в поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, воздержались 83 страны.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдавией при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Справка

После провозглашения Молдавской ССР независимости в 1991 году начался конфликт между правительством Молдовы и Приднестровьем, который перерос в войну в 1992 году. Война была остановлена вмешательством российской армии, что к появлению международно непризнанной республики Приднестровье.

Отношения между Молдовой и Россией ухудшились в ноябре 2003 года.

После избрания в 2016 году Президентом Республики Молдова Игоря Додона, наметилась тенденция к улучшению российско-молдавских отношений.

В январе 2017 года Президент Додон совершил свой первый зарубежный визит в Москву. Это был первый официальный визит президента Республики Молдова в Россию за последние 9 лет.

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