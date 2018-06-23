У берегов Испании спасли более 400 беженцев

Не менее 418 мигрантов спасены у побережья Испании в рамках трех операций, проведенных сотрудниками морской спасательной службы этой страны.

Об этом сообщила испанская организация "Спасение на море".

По ее данным, всего было перехвачено 15 лодок. Так, 262 человека спасены в Гибралтарском проливе.

Они отправлены в порты Тарифа и Барбате в Андалусии.

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27 человек спасены в Средиземном море между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко, еще 129 человек были обнаружены на лодке в Атлантическом океане у острова Гран-Канария.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель смогла договориться с оппонентами из ХСС об отсрочке ужесточения правил для въезда беженцев в страну.