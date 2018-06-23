Премьер-министра Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Премьера Канады Джастина Трюдо оштрафовали на $100 за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Об этом сообщает CBC.

Премьер не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков Fellow Earthlings в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Стоимость очков этого бренда - от $300 до $500.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман подарил Трюдо носки

Согласно законодательству Канады, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200.

Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф.

Напомним, Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины.