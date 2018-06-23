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Главная » Мир » Премьер-министра Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Премьер-министра Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Премьер-министра Канады оштрафовали за солнцезащитные очки
Фото TUT.by

Трюдо уже оплатил штраф

23.06.18 400
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Премьера Канады Джастина Трюдо оштрафовали на $100 за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Об этом сообщает CBC.

Премьер не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков Fellow Earthlings в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Стоимость очков этого бренда - от $300 до $500.

Согласно законодательству Канады, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200.

Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф.

Напомним, Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины.

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