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Главная » Мир » В Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв

В Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв

В Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв
Эммерсон Мнангагва/Фото из открытых источников

Ранены вице-президент и  несколько министров

23.06.18 36
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В Зимбабве в городе Булавайо во время выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы на стадионе прогремел взрыв.

Об этом в субботу, 23 июня, сообщает Reuters.

Отмечается, что президент выжил, его вовремя эвакуировали, но в результате инцидента пострадали другие люди, в их числе - вице-президент и несколько министров.

Силовики начали расследование причин взрыва. Полиция предполагает, что целью нападения было покушение на жизнь главы государства.

Отметим, Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки экс-лидера страны Роберта Мугабе. Через месяц, 30 июля, в Зимбабве должны пройти президентские выборы. Мнангагва в них также участвует.

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