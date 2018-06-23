В Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв

В Зимбабве в городе Булавайо во время выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы на стадионе прогремел взрыв.
Об этом в субботу, 23 июня, сообщает Reuters.
Отмечается, что президент выжил, его вовремя эвакуировали, но в результате инцидента пострадали другие люди, в их числе - вице-президент и несколько министров.
Силовики начали расследование причин взрыва. Полиция предполагает, что целью нападения было покушение на жизнь главы государства.
Отметим, Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки экс-лидера страны Роберта Мугабе. Через месяц, 30 июля, в Зимбабве должны пройти президентские выборы. Мнангагва в них также участвует.