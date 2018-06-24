Священнослужителя Ватикана приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение детского порно

В Ватикане суд приговорил экс-дипломата Карло Капеллу к 5 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тыс. евро. В итоге священнослужителю был назначен штраф всего в 5 тыс. евро.
Сам подсудимый требовал у суда снисхождения, аргументировав свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в США.
Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.
Капелла был сотрудником миссии Ватикана в США. Его уличили в хранении и распространении детской порнографии в 2017 году. В частности, у него в смартфоне нашли от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.