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Главная » Мир » Священнослужителя Ватикана приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение детского порно

Священнослужителя Ватикана приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение детского порно

Священнослужителя Ватикана приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение детского порно
Ватикан / Фото: toprekord.ru

Ему был назначен еще штраф в 5 тыс евро

24.06.18 47
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В Ватикане суд приговорил экс-дипломата Карло Капеллу к 5 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тыс. евро. В итоге священнослужителю был назначен штраф всего в 5 тыс. евро.

Сам подсудимый требовал у суда снисхождения, аргументировав свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в США.

Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.

Капелла был сотрудником миссии Ватикана в США. Его уличили в хранении и распространении детской порнографии в 2017 году. В частности, у него в смартфоне нашли  от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

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