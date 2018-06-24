"ПМР" официально отказалась выводить российские войска

В МИД так называемый "Приднестровской Молдавской Республики" официально отказались от вывода российского военного контингента, к которому призвали в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Об этом сообщает МИД "ПМР".

В Министерстве иностранных дел "ПМР" подчеркивают, что "российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет".

Отмечается, что никакие решения об изменении формата "миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывод войск не будет осуществлен до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Отметим, с 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы.