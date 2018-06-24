Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Мир » "ПМР" официально отказалась выводить российские войска

"ПМР" официально отказалась выводить российские войска

"ПМР" официально отказалась выводить российские войска

Они, якобы, способствуют безопасности 

24.06.18 188
100

В МИД так называемый "Приднестровской Молдавской Республики" официально отказались от вывода российского военного контингента, к которому призвали в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Об этом сообщает МИД "ПМР".

В Министерстве иностранных дел "ПМР" подчеркивают, что "российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет".

Отмечается, что никакие решения об изменении формата "миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывод войск не будет осуществлен до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Отметим, с 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из МолдовыПарламенты Украины, Грузии и Молдовы объединятся в ассамблеюРусский язык потерял особый статус в Молдове
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3678
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57800
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5223
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6766
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21373
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11312
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1868
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17911
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3497
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8111
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5068 / 12490
  2. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 2798 / 3492
  3. В Украине объявили штормовое предупреждение 2230 / 2544
  4. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 2173 / 2398
  5. Чартер до Барселоны экстренно сел в Одессе 2106 / 2343
  6. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 1867 / 4887
  7. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 1815 / 4071
  8. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 1811 / 2043
  9. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 1582 / 2041
  10. Голландским тюрьмам не хватает заключенных 819 / 911
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 35 / 12490
  2. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 9 / 4071
  3. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 6 / 2041
  4. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 6 / 2398
  5. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 581
  6. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2043
  7. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 3 / 1695
  8. Юрий Гаткин 2 / 1386
  9. Лук и стрелы изобрели в Южной Африке, - археологи 2 / 2678
  10. Украина готова обменять 23 осужденных россиян на своих политзаключенных в РФ 2 / 311
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.