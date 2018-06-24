"ПМР" официально отказалась выводить российские войска

В МИД так называемый "Приднестровской Молдавской Республики" официально отказались от вывода российского военного контингента, к которому призвали в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.
Об этом сообщает МИД "ПМР".
В Министерстве иностранных дел "ПМР" подчеркивают, что "российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет".
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Отмечается, что никакие решения об изменении формата "миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывод войск не будет осуществлен до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.
Отметим, с 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы.