Конгресс США рассмотрит резолюцию об Украине, Грузии и Молдове

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесен проект резолюции в поддержку политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.



"Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представили в Конгрессе США проект резолюции, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы", - сообщили в посольстве.



Резолюция H. Res. 955 содержит шесть страниц текста.



Согласно документу, США продолжат поддерживать усилия трех государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.



Конгрессмены призывают Россию немедленно положить конец военной поддержке незаконным вооруженным формированиям, которые действуют на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым. Авторы резолюции также приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующим усилиям России, в том числе в сферах безопасности и обороны.



Кроме того, проект резолюции выражает позицию США против построения российского проекта Северный поток - 2 с учетом его угрозы энергетической безопасности Европы. Документ также призывает правительство США продолжить поддержку диверсификации энергопоставок в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.

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Ранее Фокус сообщал, что комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете 2019 года сумму помощи для Украины, предоставляемой через программы Госдепа и Пентагона.