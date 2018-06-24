В Турции начались выборы парламента и президента

В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Как соощает Reuters, 23 июня оппозиция провела в Стамбуле митинг. В нем приняли участие, по разным оценкам, от одного до пяти миллионов человек.

"Если Эрдоган выигрывает, ваши телефоны по-прежнему будут прослушивать. Страх и дальше будет править. Если выиграю я, суды станут независимыми", - заявил Индже. Также он пообещал в случае победы отменить режим чрезвычайного положения в стране в течение 48 часов после выборов.

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Напомним, Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.

Более 56 миллионов человек были зарегистрированы для голосования в 180 000 избирательных участках по всей Турции.

Новый президент страны получит расширенные полномочия, в частности право назначать министров правительства и распускать парламент.