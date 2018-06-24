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Главная » Мир » Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев
Чемпионат мира по футболу в России

Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев

Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев
Фото: acc.cv.ua

Шестеро из них смотрели футбол

24.06.18 743
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В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время трансляции поединка сборной страны на мундиале убито шесть человек.

Как сообщает El Universal, семеро жителей городка отправились в гараж частного дома, где собрались посмотреть матч своей команды со сборной Южной Кореи. 

Во время трансляции в гараж ворвалась группа людей и открыла огонь на поражение. В итоге шесть человек скончались на месте, один выжил с тяжелым ранением.

Сообщается, что в тот же день в парикмахерской Сьюдад-Хуареса были убиты еще пятеро.

Напомним, немцы извинились перед шведами после матча.

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