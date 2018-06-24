Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время трансляции поединка сборной страны на мундиале убито шесть человек.

Как сообщает El Universal, семеро жителей городка отправились в гараж частного дома, где собрались посмотреть матч своей команды со сборной Южной Кореи.

Во время трансляции в гараж ворвалась группа людей и открыла огонь на поражение. В итоге шесть человек скончались на месте, один выжил с тяжелым ранением.

Сообщается, что в тот же день в парикмахерской Сьюдад-Хуареса были убиты еще пятеро.

Напомним, немцы извинились перед шведами после матча.