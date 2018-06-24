Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти

Скелет Чарльза Бирна, ирландца, страдавшего гигантизмом, похоронят.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что сам гигант просил друзей похоронить его так, чтобы до его тела не добрались любители анатомических редкостей, скелет был выставлен в Хантерианском музее в Лондоне.

Чарльз Бирн прожил всего 22 года (1761−1783). В нем было 2 м и 32 см роста. Это позволяло ему раскуривать трубку от уличных фонарей, не вставая на цыпочки, и служило источником средств к существованию.

Бирн родился в шотландской деревне, подростком приехал в Лондон и начал выступать на площадях и в театрах. Он пользовался большим успехом у публики, о нем восторженно писали газеты, через несколько лет он создал свое шоу.

Вскоре после совершеннолетия у Бирна начались проблемы со здоровьем. Перед смертью он попросил друзей поместить его тело в металлический гроб и сбросить его в море.

Так Бирн хотел уберечся от лондонских хирургов, которые еще при жизни гиганта выразили желание провести вскрытие. Особенно "ирландский гигант" боялся своего соотечественника Джона Хантера, хирурга и обладателя личной кунсткамеры.

Бирн боялся Хантера не зря. Именно он в итоге получил тело гиганта, отделил кости и собрал полный скелет, после смерти коллекционера выставленный на всеобщее обозрение.

Ранее королевский колледж отказывался предать кости гиганта земле, отмечая научное значение скелета, но в 2018 году на судьбу гиганта смотрят уже иначе, отмечает The Guardian.

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