США закончили с политикой "нулевой толерантности"

США вернули более полтысячи детей мигрантов их родителям.
Как сообщает DW, они были разлучены в рамках так называемой политики "нулевой толерантности" в отношении лиц, нелегально пересекших границу США.
Американский власти завили, что в течение следующих суток со своими родителями встретятся еще 16 детей.
Дети, чьи родственные связи с родителями не могут быть подтверждены или чьи родители являются преступниками и представляют угрозу для детей, возвращаться не будут.
Отметим, с 19 апреля по 31 мая на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями. Несовершеннолетних отправляли в специальные центры, младенцев и детей 2-3 лет - в приюты.
Мелания Трамп лично просила мужа прекратить эту практику. В итоге 20 июня он подписал указ, который позволил не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.
Напомним, Италия предложит ЕС свою версию миграционной политики.