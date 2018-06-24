США закончили с политикой "нулевой толерантности"

США вернули более полтысячи детей мигрантов их родителям.

Как сообщает DW, они были разлучены в рамках так называемой политики "нулевой толерантности" в отношении лиц, нелегально пересекших границу США.

Американский власти завили, что в течение следующих суток со своими родителями встретятся еще 16 детей.

Дети, чьи родственные связи с родителями не могут быть подтверждены или чьи родители являются преступниками и представляют угрозу для детей, возвращаться не будут.

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Отметим, с 19 апреля по 31 мая на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями. Несовершеннолетних отправляли в специальные центры, младенцев и детей 2-3 лет - в приюты.

Мелания Трамп лично просила мужа прекратить эту практику. В итоге 20 июня он подписал указ, который позволил не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

Напомним, Италия предложит ЕС свою версию миграционной политики.