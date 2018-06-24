Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Мир » Италия предложила урезать финансирование странам, не желающим принимать мигрантов

Италия предложила урезать финансирование странам, не желающим принимать мигрантов

Италия предложила урезать финансирование странам, не желающим принимать мигрантов
Фото: fastcoexist.com

Об этом говорится в проекте новой стратегии по миграции

24.06.18 43
000

Италия представила лидерам Европейского Союза разработанную "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Она включает 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Италии настаивают на том, чтобы для каждой из стран в составе европейского сообщества были введены квоты на экономических мигрантов. Если государства откажутся от их приема, адресное финансирование из бюджета ЕС должно быть урезано.

Кроме того, Италия выступает за отход от принципов Дублинского соглашения о перераспределении беженцев, а заявку о предоставлении убежища должна рассматривать страна въезда соискателя.

"Каждый, кто въезжает в Италию, оказывается в Европе", - подчеркивают авторы стратегии.

Также они настаивают на совместной ответственности ЕС за спасенных на море.

Рим считает целесообразным, чтобы специальные центры по приему мигрантов располагались не только на территории Италии и Испании, но и в других государствах европейского сообщества.

Напомним, 629 человек, включая детей и беременных женщин были спасены судном французской неправительственной организации, действующей совместно с немецким центром SOS Mediterranee. Италия и Мальта, ближайшие к судну, отказались принять беженцев. В итоге "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту согласились принять испанские власти.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянского правительства циничными и безответственными.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
США закончили с политикой "нулевой толерантности"Италия отказалась от реестра ромовТрамп заявил о росте преступности в Германии
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3722
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57837
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5266
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6848
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21434
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11405
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1921
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17961
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3522
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8143
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 3775 / 4195
  2. В Украине объявили штормовое предупреждение 2353 / 2660
  3. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 1949 / 13336
  4. Немцы извинились перед шведами после матча 1244 / 1277
  5. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 937 / 973
  6. Джон Сноу женился на Игритт 912 / 1025
  7. Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев 857 / 994
  8. Вулканы-убийцы. 7 самых страшных извержений, известных человечеству 698 / 750
  9. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 645 / 617
  10. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 588 / 3890
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 13 / 13336
  2. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 4 / 592
  3. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2087
  4. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11055
  5. "ПМР" официально отказалась выводить российские войска 2 / 418
  6. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 2 / 341
  7. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 2 / 4195
  8. Юрий Гаткин 2 / 1386
  9. Китай планирует высадить зонд на темной стороне Луны 2 / 119
  10. Конгресс США рассмотрит резолюцию об Украине, Грузии и Молдове 2 / 282
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.