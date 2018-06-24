Италия предложила урезать финансирование странам, не желающим принимать мигрантов

Об этом говорится в проекте новой стратегии по миграции

Италия представила лидерам Европейского Союза разработанную "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Она включает 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Италии настаивают на том, чтобы для каждой из стран в составе европейского сообщества были введены квоты на экономических мигрантов. Если государства откажутся от их приема, адресное финансирование из бюджета ЕС должно быть урезано.

Кроме того, Италия выступает за отход от принципов Дублинского соглашения о перераспределении беженцев, а заявку о предоставлении убежища должна рассматривать страна въезда соискателя.

"Каждый, кто въезжает в Италию, оказывается в Европе", - подчеркивают авторы стратегии.

Также они настаивают на совместной ответственности ЕС за спасенных на море.

Рим считает целесообразным, чтобы специальные центры по приему мигрантов располагались не только на территории Италии и Испании, но и в других государствах европейского сообщества.

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Напомним, 629 человек, включая детей и беременных женщин были спасены судном французской неправительственной организации, действующей совместно с немецким центром SOS Mediterranee. Италия и Мальта, ближайшие к судну, отказались принять беженцев. В итоге "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту согласились принять испанские власти.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянского правительства циничными и безответственными.