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Главная » Мир » Во Франции прошли массовые задержания за подготовку нападений на мусульман

Во Франции прошли массовые задержания за подготовку нападений на мусульман

Во Франции прошли массовые задержания за подготовку нападений на мусульман
Фото: Русская семерка

Атаки удалось предупредить

25.06.18 41
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Десять человек, которые подозреваются в планировании атак на мусульман, задержаны во Франции.

Об этом сообщает Корреспондент.

Задержания были произведены по всей Франции. Два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие. В числе задержанных – предполагаемый лидер группировки.

По данным следствия, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы. А также почему-то на женщин в традиционной одежде. Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах. 

Напомним, в Германии зафиксировали почти тысячу нападений на мусульман в 2017 году. 33 человека получили ранения.

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