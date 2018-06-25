Во Франции прошли массовые задержания за подготовку нападений на мусульман

Десять человек, которые подозреваются в планировании атак на мусульман, задержаны во Франции.

Об этом сообщает Корреспондент.

Задержания были произведены по всей Франции. Два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие. В числе задержанных – предполагаемый лидер группировки.

По данным следствия, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы. А также почему-то на женщин в традиционной одежде. Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах.

Напомним, в Германии зафиксировали почти тысячу нападений на мусульман в 2017 году. 33 человека получили ранения.