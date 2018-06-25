Спецслужбы США и России начали готовить встречу Путина и Трампа в Вене

Представители спецслужб США и России прибыли в столицу Австрии.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
По данным издания, представители спецслужб начали анализ обстановки для организации переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Кроме того, в Вену несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые примут участие в подготовке встречи.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко созвонился с Путиным второй раз за месяц
Напомним, встреча Путина и Трампа может состояться 15 июля, но официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.