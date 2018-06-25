В ПАСЕ обсудят украинских заложников Кремля

Об украинских узниках подискутируют в четверг

В четверг, 28 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы проведет дебаты касательно украинских политзаключенных в России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты касательно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", – сообщил он.

Летняя сессия ПАСЕ стартует в Страсбурге сегодня, 25 июня. На ней будет избран новый президент Ассамблеи.

Напомним, бывший председатель ПАСЕ Анн Брассер считает, что присутствие России в Совете Европы необходимо для решения проблем в Украине.