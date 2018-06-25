Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Украины надеется на взаимовыгодное сотрудничество с Турцией.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.



Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Twitter.

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"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", – заявил Порошенко.



Порошенко также добавил, что Украина настроена взаимовыгодное сотрудничество с Турцией.

Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2018 г.

Ранее председатель Высшей избирательной комиссии Турции сообщил о победе Эрдогана на досрочных выборах президента, которые состоялись 24 июня. Он набрал более 52% голосов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже поздравил Эрдогана с переизбранием.