Встреча Путина и Трампа будет отвечать политике НАТО, - Столтенберг

Будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте Альянса.
"Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет отвечать политике НАТО, поскольку НАТО стремится к диалогу с РФ. Мы сохраняем двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и оборона", - заявил он.
По словам Столтенберга, Россия является соседом НАТО, с которым нужно пытаться улучшить отношения. Но в случае, если улучшить отношения с РФ в ближайшем будущем не получится, "важно управлять сложными отношениями с РФ".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза с востока. Как НАТО собирается поступать с Россией
Напомним, в НАТО назвали Украину особо ценным партнером. Альянс намерен продолжить поддержку Украины и Грузии.