В Европе дан старт созданию сил кибернетического реагирования

Министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии в понедельник, 25 июня, в Люксембурге подписали протокол о создании силы быстрого кибернетического реагирования. Предложение этого проекта принадлежит Литве, пишет Delfi.



До конца 2018 года еще 4 страны (Франция, Испания, Польша и Финляндия) присоединятся к данной инициативе. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



Кроме того, на правах наблюдателей к проекту присоединятся еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия.

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Предполагается создание кибернетических команд с ротацией каждые полгода. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных компьютерных происшествий.



График ротации будет утвержден в 2019 году.

По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Евросоюза для закупок оборудования и программного обеспечения.



Отметим, в мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой создать кибервойска для противостояния гибридной войне России.