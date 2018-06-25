Сегодня, 25 июня, в пригороде ирландского Дублина автомобиль въехал в людей около церкви Непорочного зачатия.Об этом сообщает RTE.



В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых - в критическом состоянии.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 июня 2018 г.

По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.



Причины ДТП пока неизвестны.

Отметим, ранее в городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей. Три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали.